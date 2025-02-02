На Покровском направлении серьезные потери заставили оккупантов привлекать резервы – DeepState

Российские оккупационные войска на фоне продвижений под Покровском на Донетчине понесли значительные потери в живой силе и технике. Поэтому враг вынужден вовлекать в наступления резервы, вероятно, с других направлений фронта.

Видео дня

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState. Он обновил карту боевых действий по состоянию на 1 февраля 2025 года.

Отмечается, что захватчики ни на день не прекращают штурмовые действия в Покровском направлении. В течение последних нескольких суток они активно проводили атаки на Срибне, южнее Надеевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока в районе Котлино и с юго-запада на Звирово.

"Отчасти враг имеет успехи, на многих участках ситуация уточняется", – указали аналитики.

Они добавили, что в противодействии оккупационным войскам в поселке Удачное особенно хорошо проявило себя одно из подразделений Сил обороны, заменившее одну из новосозданных бригад.

"Номер подразделения не сообщаем, потому что у врага еще нет сведений, кто там точно", – пишут в DeepState.

Кроме того, в результате ожесточенного сопротивления подразделений 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ командование ВС РФ было вынуждено провести пополнение своих подразделений в Новоелизаветовке и Нововасиловке. Также пополнение происходит в районе сел Шевченко и Даченское, где потери врага оказались для него тяжелыми.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что в Покровском районе захватчики продвинулись возле Воздвиженки, Котлино и Андреевки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники нанесли потери оккупантам на Покровском направлении с помощью FPV-дронов. Бойцы отметили, что в районе Покровска враг использует тактику малых штурмовых групп для продвижения, накапливая силы для последующих атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!