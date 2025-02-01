Контрштурмовые мероприятия: пограничники показали, как их FPV-дроны бьют врага на Покровском направлении. Видео

Украинские пограничники наносят потери российским оккупантам на Покровском направлении Донецкой области. Бойцы ГПСУ охотятся на врага в том числе и с помощью FPV-дронов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Там отметили, что в районе Покровска россияне используют тактику малых штурмовых групп для продвижения, накапливая силы для последующих атак.

"Но пограничные расчеты БпЛА проводят контрштурмовые мероприятия на подступах к городу", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как с помощью FPV-дронов пограничники били по оккупантам, которые прятались в домах, и по захватчикам, которые пытались провести эвакуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики ГПСУ нанесли точные удары по позициям РФ в Харьковской области. С помощью FPV-дронов они уничтожили транспортное средство и камеру наблюдения противника.

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