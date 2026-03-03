Ключевая роль переходит к БпЛА-перехватчикам: Сырский рассказал об усилении украинской ПВО

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и дефицит средств поражения, в феврале украинские дроны-перехватчики уничтожили более 1,5 тыс. вражеских БПЛА различных типов. Параллельно наше государство подбирает и внедряет решения в ответ на новую тактику применения "Шахедов" на чрезвычайно малых высотах.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал провел рабочее совещание по вопросам "малой ПВО".

"Держу на контроле реализацию проектов по усилению антидроновой защиты и противодействия российским ударным беспилотникам типа "Шахед". Ключевая роль в этом противодействии переходит к БпЛА-перехватчикам. Так, например, в Киеве и его окрестностях в течение февраля доля таких дронов-перехватчиков в поражении "Шахедов" составляла более 70%", – говорится в сообщении.

Во время совещания были проанализированы результаты выполнения задач на рубежах I–III эшелонов перехвата ударных БПЛА.

Также Сирский заслушал доклады по реализации проекта антидроновой защиты ключевых административных центров в регионах Украины, а также по дооснащению вертолетов армейской авиации для более эффективного противодействия вражеским БПЛА.

"Несмотря на значительное ухудшение погодных условий и дефицит средств поражения, в феврале мы не допустили снижения показателей "малой ПВО". За прошлый месяц наши дроны-перехватчики совершили около 6,3 тыс. самолетовылетов, уничтожив более полутора тысяч российских БпЛА различных типов. Сейчас Украина ищет и находит ответы на новую тактику применения "Шахедов" на предельно малых высотах", – отметил генерал.

По его словам, продолжается сотрудничество с производителями для повышения эффективности применения различных моделей дронов-перехватчиков, также формируются и проходят подготовку экипажи этих БпЛА, и укомплектовываются дивизионы ПВО беспилотными системами.

Главком подчеркнул, что за год на этом направлении выполнен значительный объем работы, однако темпы необходимо усиливать, ведь речь идет о защите мирных городов и поселков, энергетики и другой тыловой инфраструктуры Украины.

"По результатам совещания поставил задачу соответствующим органам военного управления, в том числе вновь созданным. Еще раз благодарю всех причастных, кто укрепляет воздушный щит Украины, кто уничтожает врага", – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, накануне Сырский подвел итоги зимнего периода и заявил, что за три месяца российская армия потеряла около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными. Среднесуточные потери противника составляли более тысячи человек. По словам главкома, в течение зимы украинские военные ликвидировали больше вражеских солдат, чем РФ смогла привлечь в свои ряды.

