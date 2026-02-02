'Не успели спрятаться': жители Черкасс рассказали о моменте вражеской атаки и ее последствиях. Фото

Ночью 2 февраля оккупанты атаковали дронами Черкассы. В результате удара известно о значительных разрушениях жилья и инфраструктуры. Очевидцы поделились свидетельствами о моменте удара.

Один из беспилотников упал во двор дома семьи Воложенко. В комментарии медиа владелец дома, Сергей Воложенко, рассказал, что во время удара он вместе с женой и тремя детьми находился дома.

"Не успели спрятаться. Это произошло где-то в районе двенадцати часов. Услышал как дребезжит. Говорю, что шахед летит, надо спрятаться. Только что сказал – вспышка. Скорее всего, что попало в ворота. Целого ничего не осталось, все вылетело, стены полопали все, все в стекле", – рассказал мужчина.

О пережитом рассказала и местная жительница Надежда Кукса, дом которой также получил повреждения.

"Я кошку ходила выпускала и пришла, только прилегла и на меня посыпалось из окна. Я сразу подошла, – окна нет. Слышу сосед кричит: вы живы? Я говорю: жива. Голос подала. И тут как начало все сыпаться, я ничего не поняла".

По словам руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца, именно на этой локации зафиксировали больше всего разрушений, ведь вражеский дрон попал между домами. Ночью из горящих домов спасали людей: 84-летнюю женщину и двух жителей соседнего дома.

Он также уточнил, что кроме двух разрушенных жилых домов, в городе повреждены автомобили, гаражи и частные предприятия.

"Есть, кроме этих двух разрушенных домов, шесть поврежденных автомобилей, восемь гаражей и три частных предприятия. Сейчас начинает работать комиссия, которая будет актуализировать указанные повреждения", – отметил чиновник.

Российский обстрел Черкасс

В ночь на 2 февраля российские войска совершили дроновую атаку на Черкассы. По информации главы ОВА оккупанты направили в Черкасскую область 15 дронов. Большинство из них были уничтожены силами противовоздушной обороны, однако отдельные беспилотники достигли целей. В пределах города зафиксировали попадания, в результате которых вспыхнули пожары.

Вражеские удары пришлись по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры. Ранения получили по меньшей мере четыре человека. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, а на местах происшествия работают все профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 172 средства воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 171 беспилотник. Силы ПВО обезвредили 157 дронов.

Также напомним, утром в понедельник, 2 февраля, Россия в очередной раз осуществила атаку по украинской железной дороге. Под ударом оказался тепловоз в Запорожской области.

