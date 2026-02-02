Под ударом был тепловоз: Россия снова атаковала украинскую железную дорогу, есть последствия. Фото

Утром в понедельник, 2 февраля, Россия в очередной раз осуществила атаку по украинской железной дороге. Под ударом оказался тепловоз в Запорожской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

"Сегодня утром враг совершил очередную атаку на объекты Укрзализныци. На Запорожье, Россия направила БПЛА на тепловоз, который находился на станции", – говорится в сообщении.

Обошлось без жертв и раненых, поскольку локомотивная бригада находилась в укрытии.

Железная дорога пытается оперативно восстанавливаться после атак

В министерстве отметили, что железная дорога выполняет ключевую роль в перевозке пассажиров и доставке жизненно важных грузов для экономики и гуманитарных нужд. Со своей стороны враг намеренно атакует инфраструктуру и пытается нарушить работу транспортной системы.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью,"Укрзализныця" быстро ликвидирует последствия обстрелов с целью обеспечения стабильного железнодорожного сообщения и перевозки важных грузов.

"Такие удары являются частью системной стратегии давления страны-террориста на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства", – указано в сообщении.

Напомним, в последнее время Россия усилила обстрелы железнодорожной инфраструктуры Украины, в частности, враг атаковал станцию Синельниково в Днепропетровской области. Из-за удара повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания.

Как писал OBOZ.UA, ранее армия РФ в Харьковской области ударила дронами-камикадзе Shahed-136 по пассажирскому поезду Барвенково – Львов – Чоп. Вражеские беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. В результате атаки погибли не менее шести человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!