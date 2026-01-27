На Харьковщине под российский обстрел попал пассажирский поезд: произошло возгорание вагона и электровоза. Фото

Армия России в Харьковской области ударила дронами-камкадзе Shahed-136 по пассажирскому поезду "Барвенково - Львов - Чоп". Вражеские беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

Об этом сообщили министр инфрастурктуры Алексей Кулеба и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В результате атаки пострадали два человека.

"Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых – их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения", – сообщил чиновник.

Он также добавил, что для эвакуированных пассажиров были организованы резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях обратного рейса. Сейчас помощь оказывается всеми экстренными службами: медиками, спасателями, а также сотрудниками Укрзалізниці

Информацию о направлении автобусов на место вражеской атаки по гражданским для развоза пассажиров также подтвердил и глава ХОГА Олег Синегубов.

Что происходит на Харьковщине

Напомним, ранее армия России атаковала гражданский автомобиль в Харьковском районе, применив ударный беспилотник. В результате обстрела два человека погибли на месте, еще четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу. По состоянию на 13:50 от полученных травм в больнице скончалась еще одна женщина, раненная во время атаки.

До этого враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Лозовской громады, в результате чего 12 тысяч абонентов остались без электричества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Изюме 5 декабря российские силы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека.

