Произошел 'фейерверк': Силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс 'Бук'. Видео

Украинские воины продолжают "демилитаризацию" оккупационной российской армии на украинской земле. На днях защитники из рядов 43 отдельной артиллерийской бригады уничтожили на одном из направлений вражеский ЗРК "Бук".

Россияне пытались спрятать технику, однако тщетно: после попадания она феерично взорвалась. Видео поражения показали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники "демилитаризовали" вражеский "Бук"

В Сухопутных войсках рассказали: обнаружили и уничтожили вражеский ЗРК "Бук" воины из рядов 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило.

"После попадания произошел фейерверк: сдетонировал боекомплект", – описали процесс уничтожения вражеской техники в СВ ВСУ.

В бригаде же уточнили: российский зенитно-ракетный комплекс "поймали" с помощью аэроразведки. Экипаж машины был уничтожен.

"Зимняя охота на вражеский БУК! Наши шаркисты (так называют аэроразведчиков, работающих с разведывательными БПЛА Shark. – Ред.) во взаимодействии с побратимами обнаружили и испепелили ценную технику оккупантов. Экипаж – в пакете!" – говорится в сообщении.

ЗРК 9K37M "Бук" – это представитель семейства советских самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневренными аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и т.д.) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Работы над этим ЗРК были начаты еще в 1972 году. Первая модификация 9К37 была принята на вооружение в 1979-м. Имеет ряд модификаций. Эти ЗРК стоят на вооружении ряда постсоветских стран, а также Египта, Сирии, Венесуэлы, Алжира, Кипра.

Имеет ЗРК "Бук-М1" на вооружении и украинская армия. На 2024-й, согласно данным из открытых источников, насчитывалось около 50 комплексов. Часть из них после начала полномасштабного вторжения РФ украинские и американские оружейники переоборудовали под применение американских ракет RIM-7 Sea Sparrow (или AIM-7 Sparrow). Проект получил название FrankenSAM. В Воздушных силах ВСУ интеграцию "Бук-М1" и RIM-7 подтвердили в ноябре 2023 года.

В зависимости от модификации стоимость такой машины может достигать 10 млн долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1083 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 146 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

