'Можно повторить': в ВСУ назвали условие проведения контрнаступления наподобие Слобожанской операции

Темпы освобождения украинских территорий, подобные тем, что были во время Слобожанской операции в 2022 году, можно снова повторить. Однако для этого необходимо уничтожить все составляющие беспилотных систем противника на направлении наступления.

Видео дня

Об этом рассказал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, полковник Руслан Марышев в интервью агентству Укринформ.

По словам Марышева, война существенно изменилась с 2022 года, и сейчас беспилотные системы играют значительно большую роль на поле боя. Именно поэтому повторить быстрые темпы деоккупации возможно только при условии полного подавления вражеских БПЛА на участке, где проводятся наступательные действия.

"Учитывая то, как эволюционировала война в 2022–2026 годах, такие темпы продвижения, как во время Слобожанской операции, возможны только при одном условии – если мы полностью уничтожим беспилотную составляющую противника на направлении наступления", – подчеркнул Марышев.

Командир также вспомнил, что во время операции на Харьковщине украинские военные совершили немало героических поступков. По его словам, населенные пункты освобождали даже тогда, когда российские силы имели численное преимущество, но не могли эффективно противодействовать украинским подразделениям.

"Были моменты, когда рота из 20 военнослужащих деоккупировала за сутки населенный пункт, который противник оборонял двумя ротами", – привел пример полковник.

Среди эпизодов, которые больше всего запечатлелись в памяти комбрига, – случай, когда один украинский боец взял в плен двух спецназовцев российского ГРУ. Также он вспомнил ситуацию, когда трое военнослужащих 95-й бригады остановили вражеские танки, захватили их как трофей, а экипаж взяли в плен.

Слобожанская наступательная операция

Молниеносное контрнаступление ВСУ, которое длилось с 6 сентября по 2 октября 2022 года, освободило более 8 800 км² и около 500 населенных пунктов Харьковщины, включая Балаклею, Изюм и Купянск.

Операцией руководил нынешний главком генерал-полковник Александр Сырский.

Контрнаступление на Харьковщинестало для россиян неожиданностью и показало дезориентированность и небоеспособность "второй армии мира". Быстрый прорыв украинских сил позволил разорвать логистические пути российской группировки.

В ходе этой операции были полностью разгромлены подразделения самарского и башкирского СОБР Росгвардии, 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк, другие подразделения армии оккупантов.

Операция кардинально изменила ход войны, подорвала российскую логистику, принудила врага к бегству и объявлению мобилизации в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!