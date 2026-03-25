'Навязываем врагу собственные правила боя': командир 95 бригады рассказал о ситуации на Александровском направлении

На Александровском направлении украинские военные удерживают инициативу и продолжают активные боевые действия. Силы обороны не дают противнику времени на перегруппировку и навязывают собственный темп боя.

Ситуация на этом участке фронта остается благоприятной для выполнения поставленных задач. Об этом рассказал 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Руслан Марышев агентству Укринформ.

Марышев сообщил, что подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады действуют в соответствии с утвержденным планом операции. По его словам, военные сознательно поддерживают постоянное давление на противника, чтобы не допустить усиления его позиций.

"Мы навязываем противнику собственные правила боя, то есть не даем даже минуты перерыва, чтобы он не мог подтянуть резервы или перегруппироваться", – отметил он.

По оценке комбрига, тактика российских войск на этом направлении остается неизменной и не демонстрирует новых подходов. Противник продолжает использовать штурмы малыми и средними группами, которые, по словам Маришева, не дают результата.

Иногда враг применяет мотогруппы, однако украинские десантники эффективно их уничтожают. В итоге противнику не удается восстановить утраченные позиции или достичь тактических успехов.

Отдельно командир подчеркнул, что российская армия не меняет своей общей концепции ведения войны. Она, по его словам, базируется на пренебрежении человеческими потерями и отсутствии ценности жизни личного состава.

В то же время украинская сторона, по словам Маришева, имеет возможности для дальнейшего развития наступательных действий. Он подчеркнул, что ключевой задачей командования является не только достижение успеха, но и его закрепление и развитие.

"Возможности всегда есть для тех, кто их ищет. Это касается не только Александровского, но и всех направлений вдоль линии фронта. Именно в этом заключается значительная часть работы моего командования, штабов моей бригады и батальонов. Достигнутый успех всегда нужно развивать. Если так не делать и позволить противнику перегруппироваться, это может привести к потерям наших военнослужащих", – сказал командир.

Напомним президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники сорвали наступление российских оккупантов, которое они готовили на март. Захватчики планировали активизировать наступательные действия в начале весны, однако реализовать этот замысел им не дали украинские Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, контрнаступление ВСУ на Днепровщине срывает планы врага. Продвижение украинских войск на этом участке фронта ограничивает российские наступательные операции в направлении Александровки и останавливает наступательные действия РФ в направлении Гуляйполя. Также контратаки ВСУ заставляет врага перебрасывать силы и средства из других районов фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня.

