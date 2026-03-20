Украинские войска сорвали наступление, которое Россия готовила на март, – Зеленский

Украинские защитники сорвали наступление российских оккупантов, которое они готовили на март. Захватчики планировали активизировать наступательные действия в начале весны, однако реализовать этот замысел им не дали украинские Силы обороны.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 марта. Он подчеркнул, что наши воины ежедневно наносят врагу ощутимые потери на поле боя.

Глава государства оценил ситуацию на фронте и назвал провальными попытки врага провести весеннее наступление.

Зеленский отметил, что российские войска предприняли много попыток продвинуться вперед, однако украинские защитники не дали врагу реализовать этот план. Президент отметил мужество и стойкость военных, которые ежедневно демонстрируют героизм и сдерживают атаки оккупантов.

Отдельно глава государства обратил внимание на успешную работу 59-й бригады, бойцы которой сбили российский ударный вертолет Ка-52.

"Наши ребята просто молодцы. Они сорвали наступление, которое планировали россияне - это факт. Наступление должно было быть в начале весны. Им не удалось. Попыток было много, ребята сорвали. Просто молодцы. Каждый день наши воины показывают свой героизм. Так, сегодня военные 59 бригады сбили вражеский вертолет К-52. Враг ежедневно несет серьезные потери", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, противник ежедневно несет серьезные потери, но несмотря на это не отказывается от намерений захватывать украинскую территорию.

Президент подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет пытаться давить на фронте и искать новые возможности для наступления. В связи с этим он призвал украинских защитников крепко держать позиции, а украинцев – поддерживать военных и благодарить их за службу.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Константиновки.

Как сообщал OBOZ.UA, контрнаступление ВСУ на Днепровщине срывает планы врага. Продвижение украинских войск на этом участке фронта ограничивает российские наступательные операции в направлении Александровки и останавливает наступательные действия РФ в направлении Гуляйполя. Также контратаки ВСУ заставляет врага перебрасывать силы и средства из других районов фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!