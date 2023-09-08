"Четыре часа подряд земля дрожала": гвардейцы рассказали, как проходила Слобожанская наступательная операция. Видео

Год назад в условиях усиленных мер секретности началось Слобожанское наступление украинских войск. После многомесячного кровавого позиционного противостояния темп и внезапность наступательных действий шокировали участников. В течение нескольких дней Силы обороны Украины выбили россиян с позиций по Северскому Донцу, отбросили их к границам на севере и на востоке Харьковской области, очистили Лиманское направление на Донетчине и закрепились на Луганщине в креминских лесах.

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Пазлы наступления окончательно начали складываться в единую картину только после 12 сентября. Хотя первые видео, когда украинские защитники поднимали национальное знамя над освобожденными селами, начали появляться в сети еще 4 сентября 2022 года. Тогда бойцы 15-го Славянского полка и 103-й бригады терробороны освободили село Озерное Лиманщины.

Позиции российких захватчиков начинали "сыпаться" как домино. 6 сентября славянские гвардейцы уже занимали позиции в Волоховом Яру на Харьковщине, ночью понесли болезненные потери из-за авиаудара противника. Официальные источники медлили с подтверждениями о деоккупированных населенных пунктах, поскольку информация была чувствительной для дальнейшего развертывания наступательной операции, к тому же нуждалась в верификации.

"Мы обошли Балаклею и начали штурмовать Волохов Яр. Враг не ожидал и не удержался. За первый день выбили его до трассы из Харькова на Изюм, удерживали ее всю ночь, и с рассвета до обеда уже полностью взяли населенный пункт под контроль", – рассказал командир взвода батальона специального назначения "Донбасс" 15-го Славянского полка НГУ "Коготь".

Он вспомнил, что 9 сентября ночью воины получили приказ двигаться на Купянск. "Там находились штабы россиян. Они разместились на улице элитных двух-, трехэтажных домов. Мы сначала встретили сопротивление, но потом они убегали очень быстро, бросая личные вещи, оружие. Во время фильтрационных мероприятий нашли склад с гуманитарной помощью, целый день раздавали местным, едва успели, потому что уже на следующий день был "прилет" и помещение сгорело. Местные жители очень радовались, многие начали выезжать в более безопасные места, многие делились информацией о противнике", – рассказал "Коготь".

Подразделение офицера 5-й Слобожанской бригады "Ключа" несколько месяцев подряд сражалось на Балаклейском направлении. Впоследствии приняло участие в сентябрьском наступлении. 8 сентября Силы обороны Украины освободили Балаклею.

"Контрнаступление началось совершенно неожиданно в начале сентября. Мы разделились на три группы и пошли на Балаклею. Прошли определенную дистанцию, дальше окопались, снова заняли оборону, а ВСУ пошли вперед вплоть до Изюма. Город был очень разбит. Видишь девятиэтажку разрубленную пополам авиабомбой так, что подъезды сложились. Будто два дома, а посреди дыра", – вспомнил офицер Нацгвардии "Ключ".

Увиденное его расстроило, но не удивило: об отношении россиян к захваченным территориям он все понял еще на позициях под Балаклеей.

"Мы стояли в селе Пришиби, на "нуле". Когда российский "Град" выезжал стрелять по соседним подразделениям, этот фейерверк ночью был очень хорошо виден. А в этот раз "Град" появился в километрах двух перед нами, но начал стрелять не по нас, а по Балаклее. Это был "Град" россиян, работавший по мирному населению города ради хорошей картинки на их телевидении. Им на это все безразлично, это же не их", – отметил защитник.

Офицер 5-й Слобожанской бригады "Бона" попал на Балаклейское направление под Яворское в мае 2022 года. Работал в составе диверсионно-разведывательной группы.

"Четыре месяца подряд россияне стреляют [артиллерией], а мы сидим и думаем, какое там контрнаступление? Хотя и разбивались какие-то ангары, подрывались БК, да мы и сами часто артиллерию корректировали. Но когда уже началось наступление, мы действительно почувствовали, как можем работать: идем и четыре часа подряд, земля дрожит от выходов – мы заходили в "квадраты", по которым уже отработала артиллерия 125-120 мм. Сначала наступали на Вербовку и одни из первых туда вошли. Далее проводили стабилизационные мероприятия в Балаклее. Смежные подразделения вступали в бои. 10 сентября мы попали в Изюм. Там были массовые захоронения людей. Мы еще там нашли склад трофейного автоматического оружия, БТРы и танки, кучу "ксив". Мы тогда это называли "ленд-лизом" из РФ. Наш 4-й батальон выходил дальше на Лиман и Подлиман, там были столкновения, разбивали колонны", – сказал "Бона".

Бегство россиян он объясняет необходимостью как можно быстрее "тушить пожар" человеческими ресурсами под Бахмутом и на Херсонщине, а то, что движение украинских сил на Луганщине угасло – огромными минными полями.

"В траву никто не сходил – было много "лепестков" [российские противопехотные мины], их из автоматов расстреливали. Ребята проходили днем по 14-15 километров, пока не уперлись минные поля, и тогда мы начали оковываться. Могли бы и весь Серебрянский лес забрать, но не было столько ресурсов, техники, чтобы двигаться дальше", – считает воин.

Есть что вспомнить о первых днях в освобожденной Балаклее и Изюме и бывшему предпринимателю "Аре".

"Мы стояли на так называемых "лагерях", дальше начинался частный сектор Балаклеи. Шли в наступление многие подразделения: Нацгвардия, ССО, КОРД, бригады ВСУ. Мы проверяли дома и нежилые помещения. Это продолжалось двое суток. Дальше мы двигались к Изюму. Часть коллаборантов сами сдавались и сдавали других, потому что их "поезд пошел", а также российских военных, которые не успели убежать или пытались "залечь на дно", – рассказал боец 5-й Слобожанской бригады "Ара".

Украинским защитникам удалось параллельно развивать наступление на севере Харьковщины, где действовали подразделения 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". Вплоть до 9 сентября артиллерия противника подвергала ежедневным обстрелам Харьков и его окрестности из Цуповки, Казачьей Лопани, Циркунов. А уже 10 сентября россияне бросили хорошо оборудованные позиции, технику, боеприпасы. Линия фронта переместилась на линию государственной границы.

"Мы зашли в Уды и увидели, что противник покинул все: своих "двести", имущество, боеприпасы, оружие. Стало понятно, что такая тенденция будет дальше. Дальше двигались к Купянску, оттуда к Купянску Узловому. Я тогда еще был оператором Javelin. Заходили по пятам, машины горели, было много трупов оккупантов. Направились в Стельмаховку. С другой стороны реки был уже враг. Прошли Новоосиново, Глушковку, Богуславку и закрепились в Новоселовском. Там уже враг нас пытался штурмовать, не сдали ни одной позиции", – воспроизвел события годичной давности командир взвода 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" с позывным "Маркер". В Новоселовке на Луганщине его подразделение провоевало до конца 2022 года.

"После Дементиевки вышли на слаживание. Получили приказ двигаться на Купянск за штурмовиками "Кракена" и 93-й бригады на "Вартах" и БТР. Поразили масштабные разрушения за Купянском. Было много трупов м*сковитов на разбитых позициях, в лужах, в грязи. Стоял страшный смрад всю дорогу. Дошли аж до Стельмаховки. Там враг уничтожил нашу технику, мы отсекали их контрнаступление. Они пытались вернуть свои позиции. Задействовали танки, артиллерию, авиацию. Так мы достались Новоселовского", – сообщил "Ранок", командир отделения 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

После освобождения Изюма, Балаклеи, Купянска, Казачьей Лопани и других населенных пунктов Харьковщины Силы обороны Украины, государственные институции и международные организации задокументировали огромное число военных преступлений, совершенных российскими захватчиками. Речь идет не только о разрушенных мостах, домах, предприятиях. Всюду были эксгумированы сотни тел убитых украинских граждан – наших земляков, соседей, друзей и близких, – многие из них и со следами пыток. Только в Изюме в первые месяцы было поднято более 400 тел. Едва ли не в каждом оккупированном городе и селе находили застенки.

Увиденные последствия господства "русского мира" заставляют украинских защитников идти вперед, не считаясь ни с чем. По состоянию на 12 сентября 2022 было освобождено около 6000 квадратных километров украинской территории.

Как писал OBOZREVATEL, недавно бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" показали, как эвакуировали раненого украинского воина на Запорожском направлении. Его буквально тащили на себе, чтобы спасти жизнь.

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