"Держись, ты лучший!" Нацгвардейцы показали эвакуацию раненого побратима под Гимн Украины. Видео
Украинские защитники страдают на фронте от вражеских обстрелов. Бойцов буквально тянут на себе их собратья, чтобы уберечь жизнь. Нацгвардейцы показали эвакуацию раненого собрата.
Защитника пытались спасти бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" в Запорожском направлении. Это происходило под Гимном Украины. Ролик опубликован в Telegram-канале Нацгвардии Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Нацгвардейцы оказали первую медицинскую помощь раненому побратиму, эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Сейчас состояние бойца стабильное", – говорится в сообщении.
На кадрах показано, как раненого бойца тянут в окопе в носилках. Ребята, чтобы помочь боли и поддержать побратима, поют Гимн Украины.
"Держись, ты лучший!" – говорят воины
"Если я не выживу, я знаю, что вы сделали все, что могли", – ответил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, раненый боец Национальной гвардии Украины, старший пулеметчик 50-го полка имени полковника Семена Высочана Михаил Селиванов больше суток держал позицию в Луганской области. На его руках погибли несколько собратьев.
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