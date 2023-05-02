'Хотелось верить, что это не кровь': раненый нацгвардеец больше суток держал позицию на Луганщине. Видео

Раненый боец Национальной гвардии Украины, старший пулеметчик 50-го полка имени полковника Семена Высочана Михаил Селиванов более суток держал позицию на Луганщине. На его руках погибли несколько побратимов.

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Как рассказал Герой "Суспільному", он защищает Украину с начала полномасштабного вторжения. Михаил – мастер спорта и основатель детской школы бокса, родом с Ивано-Франковщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

С 2014 года он проходил срочную службу, а затем подписал контракт с Нацгвардией. Первые месяцы полномасштабной войны были сложными, ведь подразделения не имели необходимого количества военной техники. Михаил с побратимами держал позиции на Донетчине, а затем на Луганщине.

"Мы стоим, вижу, что подлетает дрон и сбрасывает на нас. Мы пробовали его сбить, но беспилотник высоко был и мы не могли попасть. Передо мной товарищ из Днепра упал головой вперед. Я почувствовал, как меня качнуло и зажгло спину. Говорю побратиму: "Я чувствую, что у меня спина мокрая. Хочется верить, что это не кровь, но жжет, и это, наверное, ранение". Попросил Марьяна осмотреть. Он смотрит, а там все в крови", – рассказал защитник.

Побратим помог наложить повязки на плечо и спину. Раненый Михаил продолжал удерживать позицию 26 часов. Когда пришла подмога, Михаила поменяли.

"Я только дошел до пункта эвакуации, примерно 2 км от позиции. По рации услышал, что у нас четверо раненых. И говорит: всем оторвало ноги. Я подбежал, пробовал эвакуировать. Ноги оторвало на самом деле не всем – одному перебило руку. Он выжил, а остальные, к сожалению, погибли", – сказал Михаил.

Имея тяжелые ранения, мужчина не смог оставить раненого побратима. 20-летний Богдан Вакив погиб на его руках.

"Богдана доставили ко мне, к точке эвакуации. Я залез на БТР. Держался на нем, прижал Богдана крепко к груди и говорил ему: "Держись, держись. Мы выживем, все будет хорошо". Я смотрел на него – он еще дышал. На третьей части того пути его сердце перестало биться", – вспомнил нацгвардеец.

Сам Михаил был ранен в руку и плечо. В его теле остались осколки взрывчатки – врачи не стали рисковать, чтобы не повредить нервные окончания и сухожилия.

Михаил Селиванов семь лет выступал за сборную Украины по боксу: три раза в чемпионате Европы и два раза в чемпионате мира. Он также основал детскую школу бокса. Сейчас защитник ждет победы Украины в войне и мечтает вновь попасть на мировые соревнования:

"К сожалению, осколки из меня не вытащили – они остались во мне. Но я спортсмен. Я планировал поехать на чемпионат мира осенью 2022 года, но не смог из-за войны. Надеюсь, что она закончится быстро и я все-таки попаду на соревнования".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Нацгвардеец с позывным "Велес" рассказал о боях за Бахмут и признался, что дает ему силы бороться дальше. Он также провел сравнительную характеристику подразделений террористических "Л/ДНР", вагнеровцев и регулярной армии России.

– По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, на некоторых участках фронта между Силами обороны и врагом – всего 50 метров. Одни из самых ожесточенных боестолкновений продолжаются под Бахмутом и Марьинкой.