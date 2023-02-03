"Воюю здесь за свою семью, это дает мне силы": нацгвардеец Велес рассказал о боях за Бахмут. Фото и видео

Военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии с псевдо Велес, который с первых дней полномасштабного вторжения воюет в Донецкой области, рассказал о боях за Бахмут. Также он признался, что дает ему силы воевать дальше.

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Об этом Велес рассказал в интервью для сайта НГУ. Он также провел сравнительную характеристику подразделений "Л/ДНР", наемников из ЧВК "Вагнер" и регулярной армии РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полномасштабное российское вторжение застало Велеса в городе Гостомель, откуда он родом. Утро 24 февраля началось для него под звуки бомбардировщиков, атаковавших Гостомельский аэропорт "Антонов". Он собрал всю свою семью и увез к родителям, а сам уехал в Кривой Рог, где стоял на военном учете.

"Пришел в военкомат самостоятельно, на своем вдохновении пошел защищать своих родных и свою страну. Сначала меня отправили в воинскую часть в Полтаву, там войска мне не очень понравились, поскольку это была не боевая часть. Я рвался научиться очень исправно владеть оружием и валить этих животных, которые пришли к нам", – вспоминает Велес.

Первые 8 месяцев он провел в рядах Полтавской воинской части. Выполнял служебно-боевые задания на Донецком направлении в Новоселовке, где вместе с подразделением держал линию обороны и не пропускал оккупантов продвигаться дальше. Позже перевелся в 3-ю бригаду оперативного назначения НГ и находится в самой горячей точке фронта – в Бахмуте.

"В Новоселовке воевали боевики так называемой "ЛНР" и "ДНР", все местные – они "пушечное мясо", даже за свою страну не воюют. Настолько трусливы, что когда идет бой, впереди едет броня" (БТР или танк), а позади идет пехота, то если подбивают какую-то "броню" и она загорается, то они убегают – им страшно, они боятся. А если сталкиваются с нашими ребятами, то наши "валят" их на раз", – рассказывает Велес.

Он говорит, что на Бахмутском направлении кроме "вагнеровцев" и боевиков так называемых "Л/ДНР" находятся также и штатные российские формирования.

"Это десант – обученные специалисты, которые не отступают и не сдаются. Они полягут, но в плен они не сдадутся. "Вагнер" – это такие же трусы, как "Л/ДНР". Да, они идут в бой, им там пообещали деньги, возможно, свободу пообещали, но они получают от нас "на орехи" и соответственно остаются где-то позади, они ждут, боятся", – говорит нацгвардеец.

Велес утверждает, что сам он не боится войны, но волнуется за родных и близких, а также за гражданских – ни в чем невинных погибающих людей. Говорит, что совсем не хочет этой войны, поэтому находится на передовой и сражается за то, чтобы она как можно быстрее закончилась.

"Силы и воодушевления мне дает в первую очередь моя семья. Они должны быть свободными и счастливыми. Воюю за них и за Родину. Украина мне по сердцу, я даже если бы находился за границей где-то, то однозначно вернулся бы сюда и воевал бы за страну", – уверяет Велес.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бахмутское направление является одним из самых сложных на фронте, однако украинские военные, несмотря на трудности, успешно уничтожают вражеские позиции. В частности, 29 января ВСУ удачно отработали по оккупантам под Бахмутом и захватили трофеи.

По данным ISW, наемники ЧВК "Вагнер" истощились под Бахмутом и их заменили кадровыми войсками Российской Федерации. В связи с этим аналитики допускают более высокий уровень боевой мощи и возможностей страны-агрессора.

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