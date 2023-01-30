Уничтожены позиции врага: защитники Украины удачно отработали по оккупантам на Бахмутском направлении и захватили трофеи. Видео

Украинские титаны продолжают держать Бахмут в Донецкой области. В сети появилось видео ожесточенного стрелкового боя, по итогам которого нашим бойцам удалось уничтожить российские позиции и завоевать новые трофеи.

Видео дня

Эффектные кадры, на которых видны живые эмоции бойцов без цензуры, опубликовал в Telegram лидер Азовского движения Андрей Белецкий. По оккупантам отработали бойцы второго батальона Третьей штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: Бахмутское направление остается одним из самых сложных на фронте, однако, наши военные, несмотря на трудности, успешно уничтожают вражеские позиции под Бахмутом. Ранее в сети показали, как в результате впечатляющей работы наводчиков была уничтожена артиллерия врага.

Вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают ликвидировать российских захватчиков на окраинах Бахмута, в частности и бойцы Национальной гвардии Уукраины. Наши воины ведут бои за каждый дом и перекресток, обстрелы города не прекращаются.

Защитники ежедневно работают над уничтожением оккупантов: бойцы НГУ обнаруживают наблюдательные и логистические пункты, точки эвакуации россиян и наносят по ним удары. Враг нигде не чувствует себя в безопасности, у россиян есть проблемы с накоплением сил на потенциальных направлениях прорыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на Бахмутском направлении наши защитники "демобилизовали" российских оккупантов с помощью дронов. Они пытались спрятаться от ВСУ в окопе, однако из-за окопных сбросов от аэроразведчиков Добровольческого подразделения "Хартия" захватчики начали панически бегать, пытаясь как-то спастись;

– украинские пограничники под Бахмутом на Донетчине уничтожили группу оккупантов. Огневое поражение было нанесено из 120-мм минометов.

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