Украинские защитники показали, как систематически уничтожают врага под Бахмутом. Видео

Бахмутское направление является одним из самых сложных на фронте. Однако, наши военные, несмотря на трудности, успешно уничтожают вражеские позиции под Бахмутом.

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Впечатляющие кадры работы наводчиков показали в Telegram-канале представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука. В результате операции уничтожена артиллерия врага (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Подразделение "Терра" корректирует огонь из минометов калибра 120 мм и ищет артиллерию террористов на бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Работа начинается с того, что выявляется цель. TERRA с помощью военной аппаратуры изучает окружающую местность и находит места дислокации вражеской артиллерии и складов БК. Далее происходит выстрел из миномета.

"Попадание", – отмечают украинские защитники.

После солдаты произвели еще несколько ударов, "добив" цель до конца.

Кроме того, заметив вспышку недалеко от боевого склада, наши военнослужащие выявили оккупанта. После чего, по нему был произведен точный выстрел.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первая успешная операция ВСУ на Бахмутском направлении. Наши защитники "демобилизовали" российских оккупантов с помощью дронов.

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