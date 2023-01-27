Устроили оккупантам ''Игру в кальмара'': украинские защитники показали зрелищное видео работы с дронов

Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от захватчиков. На Бахмутском направлении наши защитники "демобилизовали" российских оккупантов с помощью дронов.

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Соответствующее видео опубликовал официальный Telegram-канал добровольческого подразделения "ХАРТИЯ". "Устроили оккупантам "Игру в кальмара" на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что кучка оккупантов притаилась в окопе в надежде спрятаться от ВСУ. Однако из-за окопных сбросов от аэроразведчиков Добровольческого подразделения "Хартия" захватчики начали панически бегать, пытаясь как-то спастись.

Однако наши воины их заметили и ликвидировали, еще раз доказав, что захватчикам не место на украинской земле.

Напомним, защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ, на 338-е сутки ликвидировали уже 124 710 ее солдат и офицеров. Накануне к "двухсотым" присоединились еще 850 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих четырех дней воины ВСУ уничтожили четыре места базирования захватчиков. Также оккупантов лишили еще двух складов с оружием.

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