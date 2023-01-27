Точно в цель: украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом. Фото

Украинские пограничники под Бахмутом на Донетчине уничтожили группу оккупантов. Огневое поражение было нанесено из 120-мм минометов.

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Об этом 27 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве также показали фото результатов удара по врагу (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Артиллерийская мина от пограничников уничтожила группу оккупантов под Бахмутом", – говорится в публикации.

В Госпогранслужбе рассказали, что на днях боевая группа стражей границ из минометов нанесла удар по вражеской пехоте.

Групповую вражескую цель защитники обнаружили благодаря БпЛА.

"Пограничники-минометчики выпустили по оккупантам десяток осколочных мин. В результате ликвидирована целая группа оккупантов", – сообщили в Госпогранслужбе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, войска РФ сосредоточили усилия на штурме Бахмута и Угледара. Оккупанты продолжают на данных направлениях наземные атаки.