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У РФ хватит иранских дронов еще на несколько атак, оккупанты бросили силы на захват Бахмута и Угледара – ISW

Марина Лисничук
War
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У РФ хватит иранских дронов еще на несколько атак, оккупанты бросили силы на захват Бахмута и Угледара – ISW

Российские войска сегодня продолжают наземные атаки на западной окраине Донецка в районе Бахмута, а также возле Угледара. Параллельно накануне они нанесли еще одну серию массированных ракетных и ударов беспилотниками по территории Украины.

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По оценке экспертов, у страны-агрессора России иранских дронов-камикадзе хватит еще на несколько подобных атак. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 26 января.

Сколько "Шахедов" осталось у РФ?

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что в четверг ВС РФ запустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования, в том числе Х-101, Х-555, Х -47, а также ракеты Х-95 "Калибр" и "Кинжал" с самолетов Ту-95, Су-35 и МиГ-31К из акватории Черного моря.

Украинские силы ПВО сбили 47 из 55 ракет, которые враг выпустил в ходе этой утренней атаки 26 января, и все 24 беспилотника Shahed-136/131, которыми он атаковал украинские регионы ночью. Несколько ракет попали в критически важные объекты Винницкой и Одесской областей, массированные удары того дня привели к гибели 11 человек, столько же получили ранения.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 7 января у оккупантов оставалось 90 беспилотников иранского производства. В ISW считают, что российские силы имеют достаточно дронов лишь для еще нескольких крупномасштабных ударов, если только они не получили или скоро получат новую партию "Шахедов" из Ирана.

У РФ хватит иранских дронов еще на несколько атак, оккупанты бросили силы на захват Бахмута и Угледара – ISW

Известно, что глава российской Госдумы Вячеслав Володин встретился с иранским лидером Эбрагимом Раиси в Тегеране 23 января, чтобы "расширить двустороннее сотрудничество". Аналитики указывают, что эти беседы, возможно, включали обсуждение поставок иранских систем вооружений в Россию.

Усилия войск РФ на Донетчине

26 января российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отбили атаки оккупантов на сам Бахмут, к северо-востоку от города вблизи Верхнокамянского (30 км), Благодатного (8 км), Спирного (27 км) и Роздолевки (15 км), а также к югу-западу – возле Клищевки (7 км).

"На кадрах с геолокацией от 25 января видно, что российские войска постепенно продвигаются к юго-восточным окраинам Бахмута. Российские блогеры продолжали обсуждать боевые действия в самом городе. Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что российские войска за сутки провели 39 боевых столкновений на Бахмутском направлении и только 25 января в боевых столкновениях потеряли почти целый батальон", – отметили в ISW.

По данным украинских военных, российская ЧВК "Вагнера" использует тактику небольших подразделений и штурмовых отрядов численностью от четырех до пяти человек для нападения и проникновения в городские районы Бахмута.

У РФ хватит иранских дронов еще на несколько атак, оккупанты бросили силы на захват Бахмута и Угледара – ISW

Помимо этого, накануне оккупанты продолжили наземные атаки и на западную окраину ДонецкаВСУ отбили их в районе Марьинке. Кроме того, захватчики атаковали Угледар и Павловку, примерно в 30 км к юго-западу от Донецка.

"Российские источники широко утверждали, что их войска перекрыли трассу Покровское – Угледар, хотя нет ни одной свободной дороги, которая проходит от Покровского (75 км к северо-западу от Угледара) до Угледара. Это, вероятно, означает, что российские источники претендуют на контроль над участком трассы Т0509 Большая Новоселка – Павловка, проходящая чуть южнее Угледара", – предположили военные эксперты.

Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты "прорвали украинскую оборону" на южной окраине Угледара и заняли позиции в самом городе. Украинский военнослужащий подтвердил, что российские войска активно штурмуют населенный пункт, но не контролируют его – там идут ожесточенные бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия государства-террориста России продолжает ежедневно обстреливать из разных видов вооружения мирные города в Донецкой области. В течение 26 января оккупанты ударили по Авдеевке и Бахмуту, убили троих человек, восьмерых ранили.

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