У РФ хватит иранских дронов еще на несколько атак, оккупанты бросили силы на захват Бахмута и Угледара – ISW

Российские войска сегодня продолжают наземные атаки на западной окраине Донецка в районе Бахмута, а также возле Угледара. Параллельно накануне они нанесли еще одну серию массированных ракетных и ударов беспилотниками по территории Украины.

Видео дня

По оценке экспертов, у страны-агрессора России иранских дронов-камикадзе хватит еще на несколько подобных атак. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 26 января.

Сколько "Шахедов" осталось у РФ?

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что в четверг ВС РФ запустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования, в том числе Х-101, Х-555, Х -47, а также ракеты Х-95 "Калибр" и "Кинжал" с самолетов Ту-95, Су-35 и МиГ-31К из акватории Черного моря.

Украинские силы ПВО сбили 47 из 55 ракет, которые враг выпустил в ходе этой утренней атаки 26 января, и все 24 беспилотника Shahed-136/131, которыми он атаковал украинские регионы ночью. Несколько ракет попали в критически важные объекты Винницкой и Одесской областей, массированные удары того дня привели к гибели 11 человек, столько же получили ранения.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 7 января у оккупантов оставалось 90 беспилотников иранского производства. В ISW считают, что российские силы имеют достаточно дронов лишь для еще нескольких крупномасштабных ударов, если только они не получили или скоро получат новую партию "Шахедов" из Ирана.

Известно, что глава российской Госдумы Вячеслав Володин встретился с иранским лидером Эбрагимом Раиси в Тегеране 23 января, чтобы "расширить двустороннее сотрудничество". Аналитики указывают, что эти беседы, возможно, включали обсуждение поставок иранских систем вооружений в Россию.

Усилия войск РФ на Донетчине

26 января российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отбили атаки оккупантов на сам Бахмут, к северо-востоку от города вблизи Верхнокамянского (30 км), Благодатного (8 км), Спирного (27 км) и Роздолевки (15 км), а также к югу-западу – возле Клищевки (7 км).

"На кадрах с геолокацией от 25 января видно, что российские войска постепенно продвигаются к юго-восточным окраинам Бахмута. Российские блогеры продолжали обсуждать боевые действия в самом городе. Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что российские войска за сутки провели 39 боевых столкновений на Бахмутском направлении и только 25 января в боевых столкновениях потеряли почти целый батальон", – отметили в ISW.

По данным украинских военных, российская ЧВК "Вагнера" использует тактику небольших подразделений и штурмовых отрядов численностью от четырех до пяти человек для нападения и проникновения в городские районы Бахмута.

Помимо этого, накануне оккупанты продолжили наземные атаки и на западную окраину Донецка – ВСУ отбили их в районе Марьинке. Кроме того, захватчики атаковали Угледар и Павловку, примерно в 30 км к юго-западу от Донецка.

"Российские источники широко утверждали, что их войска перекрыли трассу Покровское – Угледар, хотя нет ни одной свободной дороги, которая проходит от Покровского (75 км к северо-западу от Угледара) до Угледара. Это, вероятно, означает, что российские источники претендуют на контроль над участком трассы Т0509 Большая Новоселка – Павловка, проходящая чуть южнее Угледара", – предположили военные эксперты.

Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты "прорвали украинскую оборону" на южной окраине Угледара и заняли позиции в самом городе. Украинский военнослужащий подтвердил, что российские войска активно штурмуют населенный пункт, но не контролируют его – там идут ожесточенные бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия государства-террориста России продолжает ежедневно обстреливать из разных видов вооружения мирные города в Донецкой области. В течение 26 января оккупанты ударили по Авдеевке и Бахмуту, убили троих человек, восьмерых ранили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!