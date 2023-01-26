Россия устроила новую ракетную атаку на Украину, есть первые сбития

Государство-террорист Россия менее чем через сутки устроила повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре раздавались взрывы от сбития вражеских целей.

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Об успешной работе сил ПВО сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее он призвал граждан не игнорировать сигналы о воздушной угрозе.

"Есть первые сбития ракет россиян", – написал глава ОПУ.

В пабликах писали о громких взрывах в Николаевской области и Одессе, акцентируя на работе ПВО. Также сообщалось о якобы двух уничтоженных ракетах над Херсонщиной.

"Еще группа ракет Х-101, зашла через Азовское море. Сейчас они в воздушном пространстве Николаевщины, летят в направлении запада! Часть изменила направление, летит в центр Украины!" – отметили в сети.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил, что несколько российских ракет двигаются в направлении Житомирщины.

"Оставайтесь в укрытиях! Не снимайте и не выкладывайте движение ракет, работу ПВО и последствия попадания. Верим в наших защитников неба!" – назвал он.

Взрывы звучали также в Киевской области, где, по словам очевидцев, активно работала противовоздушная оборона.

"На Киевщине работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя", – подтвердили в Киевской ОВА.

То же известил и городской голова Винницы Сергей Моргунов после того, как в городе было слышно в взрывы – работу ПВО.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия утром в четверг подняла в воздух шесть Ту-95, которые, предварительно, вылетели из района Мурманской области и произвели пуски ракет.

"Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО", – отметил он.

По его словам, враг большее внимание уделяет центру Украины. В частности, РФ выпустила ракеты Х-101 и Х-505. Данных о морских пусках крылатых ракет пока нет, как и о том, что летят дроны.

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Напомним, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно, есть прилеты, но без жертв.

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