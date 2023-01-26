Россия выпустила по Украине 55 ракет во время новой массированной атаки: Залужный рассказал, сколько удалось сбить

Во время очередной массированной атаки по Украине российские террористы выпустили 55 ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей.

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Государство-террорист Россия обстреливала мирных жителей ракетами авиационного и морского базирования. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет.

Примечательно, что только в районе Киева были уничтожены 20 ракет. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной", – отметил Залужный.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем через сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре сперва прозвучали взрывы от сбития вражеских целей.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. По предварительным данным, есть прилеты, но обошлось без жертв.

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