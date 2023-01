''Вагнеровцы'' истощились под Бахмутом, армия РФ хочет рассредоточить ВСУ на Донбассе: в ISW оценили ситуацию

Кадровые войска РФ, вероятно, начали заменять истощенные силы частной военной компании "Вагнер", чтобы продолжать наступление на Бахмут в Донецкой области. Оккупанты намерены провести несколько этапов наступательных действий, предположительно, предполагающих кампанию от шести до 12 месяцев.

Видео дня

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 28 января. Аналитики допускают более высокий уровень боевой мощи и возможностей страны-агрессора, чем наблюдали с начала войны.

"Вагнеровцы" истощились под Бахмутом

Эксперты считают, что наступление российской армии на Бахмут не достигло кульминации, хотя наемники группы "Вагнера", которые в основном действовали там, истощены.

"Наступление "Вагнера" на Бахмутском направлении, вероятно, завершилось захватом Соледара примерно 12 января. После этого они не добились каких-либо значительных успехов. В то же время боевые кадры, опубликованные в тот день, показывают, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ действуют вокруг Бахмута – на кадрах есть техника, используемая только этими подразделениями", – объясняют специалисты.

Они указали, что минобороны РФ все чаще сообщает, якобы российские десантники действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года, что указывает на увеличение там части обычных военных армии агрессора.

"Вагнеровцы", особенно из числа зэков, с осени 2022 года понесли тяжелые потери на фронте в Украине. Один из анонимных официальных представителей США 5 января заявил, что потери ЧВК под Бахмутом составляют более 4100 убитых и 10 000 раненых. В то же время украинские официальные лица утверждают, что наступление на Бахмут не завершилось.

"ISW ранее оценивала наступление россиян на Бахмут как кульминацию. Мы продолжаем считать, что действия "Вагнера" достигли кульминации, но теперь оцениваем, что россияне направляют обычные подразделения для продолжения боя. Так, большие усилия России против Бахмута, вероятно, не добились кульминации", – отметили аналитики.

Армия РФ хочет рассредоточить ВСУ на Донбассе

Российские войска возобновили наземные атаки в районе Угледара (куда безуспешно пытались выйти в конце октября 2022) и проводит небольшие штурмы в Запорожской области и вокруг Донецка. Они ведут широкомасштабную наступательную операцию на Бахмутском направлении, как на главном, а на линии Сватово – Кременная обороняются.

По оценке ISW, локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, вероятно, преследуют цель рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления войск РФ на западе Луганщины.

"Возможно, россияне пытаются рассредоточить украинскую группировку на линии Сватово – Кременная, чтобы поспособствовать захвату Лимана на Донетчине", – предположили аналитики.

Они считают, что оккупанты могли бы попытаться использовать Лиман как отправную точку для решающего наступления, чтобы "обезопасить" Донбасс, проводя наступление из города в тандеме с атаками на Бахмут или от него в направлении Славянска. Правда, это если им "удастся захватить Бахмут".

Также захватчики могут представить, что они способны двигаться со своих нынешних позиций прямо к границе Донецкой области по нескольким независимым направлениям продвижения, хотя вряд ли бы они не признавали успех такой попытки.

"Скорее всего, российские силы намерены провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет обеспечение "безопасности" границ Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, вероятно, потребуют по времени от шести до 12 месяцев кампании, если они вообще возможны, учитывая прошлые российские оперативные модели действий на фронте. Допускается и более высокий уровень российской боевой мощи и возможностей, чем наблюдался с начала войны", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Нацгвардии рассказали о боях за Бахмут. По их словам, оккупанты постоянно пытаются зайти в город, наши воины ведут бои за каждый дом и перекресток, обстрелы не прекращаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!