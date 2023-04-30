На некоторых участках фронта между Силами обороны и врагом всего 50 метров, – спикер Нацгвардии

На фронте боевые столкновения между бойцами Сил обороны и российскими оккупантами иногда происходят на расстояниях менее полусотни метров. Одни из самых горячих противостояний продолжаются под Бахмутом и Марьинкой.

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Об этом сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона. По его словам, в течение недели линия фронта почти не двигалась.

Сегодня основные бои ведутся на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

На двух последних, говорит военный, на минимальных дистанциях проходят уличные бои между Силами обороны и врагом.

"Боевые столкновения иногда происходят на расстояниях менее 50 метров", – отметил представитель Нацгвардии.

Он подчеркнул, что в такой ситуации наши защитники вынуждены действовать очень быстро.

Ранее пресс-офицер бригады Нацгвардии "Червона калина" Николай Коваль рассказал, что поля на фронте усеяны "вагнеровцами". По его словам, из-за огромных потерь, которые несет эта российская ЧВК, ее роль в войне против Украины могла уже прийти к концу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины боевой группы "Ниндзя" 80-й ОДШбр показали видео уличных боев в Бахмуте. Защитники ликвидировали оккупантов в ожесточенных противостояниях на расстоянии 50 метров.

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