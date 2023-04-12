Прямой контакт на расстоянии 50 метров: воины из группы ''Ниндзя'' показали видео уличного боя с оккупантами в Бахмуте

Украинские военнослужащие продолжают мужественно держать оборону в Бахмуте Донецкой области. Несмотря на огромные потери, россияне отправляют на убой сотни оккупантов.

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Штурмовые действия врага бойцам ВСУ приходится отбивать на расстоянии в несколько десятков метров. Об этом свидетельствует видео уличных боев группы "Ниндзя" 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Десантники 80-й ОДШБр уничтожают российских оккупантов в Бахмуте в ходе ожесточенных уличных боев. Прямой контакт с врагом происходит на расстоянии 30-50 м.

Защитники страны демилитаризируют личный состав путинской армии с помощью гранатометов и стрелкового оружия. Потери россиян стремительно растут, однако командование страны-террориста РФ продолжает бросать на штурм Бахмута сотни оккупантов и превращать их в пушечное мясо.

Напомним, российские войска продвинулись в Бахмуте и на его окрестностях, но понесли большие потери. Силы ЧВК "Вагнер" на этом направлении истощены, поэтому командование РФ вынуждено перебрасывать туда подкрепление.

Ранее сообщалось, что наемники российской частной компании "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области могут "закончиться" через месяц-два. Их группировка будет полностью разбита, если враг не наладит логистику и не изменит тактику.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты беспощадно уничтожают Бахмут Донецкой области, хотя украинские защитники пытаются отстоять город. Населенный пункт обстреливается всеми возможными средствами и уже находится в таком состоянии, что больше напоминает сирийский Алеппо.

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