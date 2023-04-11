'Вагнеровцы' заканчиваются: в ВСУ дали прогноз, когда будет разбита группировка Пригожина

Наемники российской частной компании "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области могут "закончиться" через месяц-два. Их группировка будет полностью разбита, если враг не наладит логистику и не изменит тактику.

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Таким субъективным прогнозом поделился в эфире телемарафона представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. В настоящее время "вагнеровцы" являются основной силой оккупантов в боях за Бахмут.

"Если не изменят тактику, то я думаю, через месяц-два. Это мой субъективный прогноз", – сказал Череватый.

Напомним: в Луганской области исчезло более 100 российских мобилизованных после отказа заключить контракты с частной военной компанией "Вагнер". Они не выходят на связь с 7 апреля. До исчезновения солдаты рассказывали родственникам, что их хотят бросить на штурм Бахмута, поэтому подписывать документы никто из новобранцев не хочет. Во время последнего разговора с родителями один из них пожаловался на давление со стороны вооруженных представителей ЧВК.

В ISW сообщили, что российские войска продвинулись в Бахмуте и в его окрестностях, но понесли большие потери. Силы ЧВК "Вагнер" на этом направлении истощены, поэтому командование РФ вынуждено перебрасывать туда подкрепление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия начала перебрасывать в Бахмут элитные подразделения войск, в том числе десантников. Причина – огромные потери наемников ЧВК "Вагнер";

– в Бахмуте солдаты ВС РФ, которые не оставляют попыток взять город под полный контроль, не забирают с поля боя своих ликвидированных товарищей. Труппы захватчиков там, без преувеличения, лежат в несколько слоев.

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