Россия бросила в Бахмут элитные войска: Череватый объяснил намерения оккупантов

Военное командование РФ начало перебрасывать в Бахмут элитные подразделения войск, в том числе десантников. Причина – огромные потери наемников ЧВК "Вагнер".

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона 9 апреля. В частности, он отметил, что появление российского десанта в Бахмуте – это, скорее, не усиление, а доукомплектование оккупантов (видео размещено внизу новости).

"Вагнер" несет очень большие потери, поэтому вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии – десантников и мотострелков, для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении", – сказал офицер.

По его словам, подразделения десантников РФ уже также понесли потери в Бахмуте. Их доукомплектовали мобилизованными.

В городе-крепости оккупанты теряют около сотни человек каждые сутки. Кроме того, строй врага покидают раненые и тяжелораненые.

"У них очень тяжелые потери, особенно сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Это самую агрессивную группировку, "Вагнера" именно, проявлявшую наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, его потенциал теряют", – сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый также рассказал, что обеспечение украинских войск в Бахмуте продолжается, несмотря на подрыв захватчиками моста в направлении села Хромово, через которое проходит "дорогая жизнь" защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генерального штаба ВСУ, на 410-е сутки войны бои за Бахмут продолжаются, атаки врага не имеют успеха. Защитники Украины отбили около 10 атак на этом участке фронта.

– По данным разведки Великобритании, войска РФ возобновили темп атак и продвинулись в Бахмуте, ключевая для ВСУ "дорога жизни" оказалась под угрозой.

– Как считает генерал США Бен Ходжес, оборона Бахмута необходима, хоть обошлась высокой ценой. ВСУ здесь истощили российские войска и заставили их использовать много ресурсов без стягивания собственной бронетехники.