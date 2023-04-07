Войска РФ возобновили темп наступления на Бахмут, ключевая для ВСУ дорога под угрозой – разведка Британии

В последние дни оккупационные войска РФ возобновили определенный импульс в попытке захватить город Бахмут на Донетчине. Хотя с конца марта этого года их общее продвижение на украинском фронте в значительной степени остановилось.

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На это указывают специалисты британской разведки. Их наблюдения опубликовало Министерство обороты Великобритании в Twitter.

По словам специалистов, захватчики получили дальнейшие "успехи" и теперь, скорее всего, продвинулись в центр Бахмута и якобы захватили западный берег реки Бахмутка.

"Ключевой путь поставки Украины трасса 0506 западнее города, вероятно, находится под серьезной угрозой", – предположили британские разведчики.

Они добавили, что ныне регулярные силы РФ, учитывая воздушно-десантные войска, вероятно, усилили этот район, поэтому оккупанты снова "эффективнее используют артиллерию" в указанном секторе.

"Существует реалистичная вероятность того, что на местном уровне ЧВК "Вагнер" и командиры российского минобороны приостановили свою продолжающуюся вражду и улучшили сотрудничество", – считают в разведке Британии.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что за фразой "в Бахмуте идут ожесточенные бои" стоит непрерывный кропотливый труд украинских воинов.

По ее словам, оперативные решения на фронте принимаются после всестороннего анализа и расчетов предполагаемого развития событий. Бои сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пограничник "Архитектор" рассказал, как оккупанты пытались взять их в окружение в Бахмуте и получили отпор. Защитники не только отбили атаку, но и нанесли врагу значительные потери.

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