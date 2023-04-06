В Минобороны объяснили, что стоит за словами ''в Бахмуте продолжаются бои'': только всесторонний анализ и расчет развития ситуации

Оперативные решения на фронте, в частности и на Бахмутском направлении, принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей.

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Что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" в Telegram рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что это непрерывный кропотливый труд:

– 24/7 оперативная ситуация мониторится на местах и докладывается в штабы;

– там действия противника и динамика изменения ситуации постоянно анализируются по многим критериям;

– на основе полученных данных штабы прогнозируют возможные угрозы и действия противника.

Полученную аналитику и информацию об оперативной ситуации, по словам Маляр, круглосуточно получает командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", в зоне ответственности которой находится Бахмутское направление. Далее, руководствуясь указанной информацией, командование принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть", – подчеркнула представитель Минобороны.

Напомним: ранее министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ готовят контрнаступление, основная задача которого – ослабить оборону оккупантов и, возможно, ее прорвать. Впрочем, раскрывать планы военного командования и делиться деталями предстоящей операции нельзя, поскольку враг внимательно за этим следит.

На сроки наступления, по словам министра, влияют многие факторы, например, состояние почвы и погода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Маляр сообщила, что оккупанты пошли на принцип и подняли ставки в боях за Бахмут на Донетчине в ущерб себе. Это наступление стало самым дорогим для врага за время полномасштабного вторжения;

– Резников сообщил, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года. По его словам, контратака планируется по нескольким направлениям.

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