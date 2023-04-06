Оккупанты пытались окружить пограничников в Бахмуте, но получили мощный отпор. Видео ближнего боя

В Бахмуте на Донетчине, где уже много месяцев идут ожесточенные бои, военнослужащие вражеской армии Российской Федерации попытались взять в окружение украинских пограничников. Однако защитники города дали мощный отпор оккупантам и нанесли им значительные потери.

Видео дня

О ходе боя рассказал пограничник с позывным "Архитектором", который был непосредственным участником событий. Соответствующее видео опубликовали в Facebook Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Он отметил, что россияне за ночь оцепили здание, в котором находились украинские бойцы, а утром начали атаку. "Архитектор" принял импульсивное решение вылезти на крышу дома и забрасывать противника гранатами.

В ГПСУ констатировали, что благодаря рискованным действиям наших защитников удалось выйти из окружения и уничтожить захватчиков.

Напомним: на направлении Сватово – Кременная противотанкисты 87-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады украинские воины уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". Защитники обнаружили цель, остановили ее, а затем добили сбросами с дронов.

На опубликованных кадрах видно, как противотанкисты наносят удар по обнаруженному ранее российскому Т-90. Через несколько секунд воины фиксируют попадание, в результате которого бронетехника была повреждена, а российский экипаж скрылся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что оккупационные войска России завязли на нескольких участках украинского фронта на востоке. Оккупанты истощают свои силы и средства, пытаясь идти на штурмы, однако ни одной из поставленных целей достичь захватчики не могут;

– также в ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции защитников Украины на Лиманском и Купянском направлениях украинского фронта. Однако враг несет большие потери в личном составе и военной технике.

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