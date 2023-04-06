Войска РФ увязли на нескольких направлениях: в ВСУ рассказали о ходе боев и указали на провал плана врага

Оккупационные войска России завязли на нескольких участках украинского фронта на востоке. Оккупанты истощают свои силы и средства, пытаясь идти на штурмы, однако ни одной из поставленных им целей добиться захватчики не могут.

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Об этом в эфире национального телемарафона в четверг, 6 апреля, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, За последние несколько месяцев армия России не показала ни одного оперативно-тактического достижения в Украине.

Более того, оккупанты проваливают стратегические наступательные операции. "Они завязли на нескольких направлениях и пытаются штурмовать, но результата в этом нет", – отметил Череватый.

Он добавил, что Валерий Герасимов, который командует российскими оккупационными войсками не способен руководить такими операциями, как, например, захват Бахмута. Россияне уже 9 месяцев пытаются взять этот украинский город на Донетчине, но без успеха. Они только истощают свои силы и снижают свой боевой потенциал.

По мнению Череватого, в России будут продолжать придумывать новые "дедлайны" "захвата" Луганской и Донецкой областей Украины. А Вооруженные сила нашей страны продолжат доказывать захватчикам, что оккупировать украинский Донбасс они не смогут.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ рассказал о ситуации на Лиманском и Купянском направлениях. По его словам, там продолжаются ожесточенные бои, но оккупанты несут большие потери.

За сутки россияне обстреляли позиции Сил обороны Украины 399 раз. В то же время враг потерял 28 своих оккупантов, еще более 60 получили ранения.

Отметим, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее сказал, что широко анонсированное Москвой "большое российское наступление" захлебнулось. Команду Путина выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей оккупационные войска выполнить не смогли.

Оккупация всего Донбасса нужна Кремлю, чтобы попытаться "заморозить" войну, объявив российскому населению о "победе".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 5 апреля ликвидировали на фронте 390 оккупантов и сбили в небе российский "Аллигатор". Почти за полные 407 суток войны потери личного состава ВС РФ уже достигают 176 630 военнослужащих.

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