У врага десятки убитых и раненых: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Лиманском и Купянском направлениях. Видео

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции защитников Украины на Лиманском и Купянском направлениях украинского фронта. Однако враг несет большие потери в личном составе и военной технике.

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Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, только за прошедшие сутки, 5 апреля, вражеская армия РФ обстреляла позиции Сил обороны Украины 399 раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако, как отметил Череватый, успеха враг не добился и несет потери. На этом участке фронта в течение суток произошло пять боестолкновений, и как следствие оккупанты навсегда потеряли 28 своих солдат.

Кроме того, 62 российских захватчика стали "трехсотыми". Также украинские военные уничтожили вертолет К-52 армии РФ, самоходный миномет "Тюльпан", танк Т-72 и боевую машину десанта.

По словам спикера, К-52 защитники Украины сбили переносным зенитным ракетным комплексом польского производства "Перун", экипаж вертолета погиб.

Отметим, что утром 6 апреля в Генштабе ВСУ сообщили: войска РФ продолжают сосредоточиваться на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне Силы обороны нашего государства отбили более 60 вражеских атак.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении оккупанты пытались наступать в районах Невского и Серебрянского лесничества. Из артиллерии они били по многим населенным пунктам – Белогоровке, Макеевке, Невскому, Заречному, Спорному, Раздоловке.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестовое и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Череватый сказал, что на Купянско-Лиманском направлении в районе Гряниковки и Кременной были "денацифицированы" 64 оккупанта, еще 119 получили ранения, двое попали в плен. В общей сложности произошло 427 обстрелов и два боестолкновения.

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