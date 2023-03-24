64 оккупанта уничтожены, 119 получили ранения: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Купянско-Лиманском направлении

На Купянско-Лиманском направлении украинского фронта продолжаются ожесточенные бои. Враг не прекращает наступательных действий, а Силы обороны наносят оккупантам безумные потери.

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В частности, за минувшие сутки в районе Гряниковки и Кременной было "денацифицировано" 64 оккупанта, еще 119 получили ранения, двое попали в плен. Кроме того, регулярно утилизируется также техника российской армии, сообщил в эфире "Мы-Украина" представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его словам, в течение суток на указанном направлении произошло 427 обстрелов и два боестолкновения.

"Характерным это направление является и потому, что там враг применяет регулярные войска и больше бронетехники", – отметил спикер.

Он уточнил, что на указанном участке было уничтожено уже более 10 новейших танков, в частности Т-90 и Т-80, а за прошедшие сутки на металлолом также отправились 2 БМП, беспилотник и пушка.

Напомним: ранее на Купянском направлении боевой беспилотник Государственной пограничной службы обнаружил российскую БМП с расчетом и уничтожил ее точным сбросом боеприпаса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Череватый сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении российские войска сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения. Враг в указанном районе применяет и обычную артиллерию, и реактивные системы залпового огня;

– еще в феврале военные сообщали, что оккупанты регулярно пытаются вернуть себе контроль над городом Купянск на Харьковщине. Этот населенный пункт важен для россиян с точки зрения логистики.

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