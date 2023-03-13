РФ перебросила профессионалов: в ВСУ назвали направление-лидер по количеству артобстрелов

В Луганской области на Лиманско-Купянском направлении российские войска сейчас ведут наиболее интенсивные артиллерийские обстрелы. Там они сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" 12 марта заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что враг в указанном районе применяет и обычную артиллерию, и реактивные системы залпового огня.

"Уже несколько недель подряд это направление – лидер по обстрелам... В частности, за эти сутки произошло 414 обстрелов, 12 боестолкновений", – рассказал представитель Вооруженных сил Украины.

Силы обороны дают противнику жесткий отпор. За 12 марта ликвидировано по меньшей мере 70 захватчиков, 82 стали "трехсотыми" (ранены). Подтверждено уничтожение минимум одного танка и пяти БМП (окончательные данные еще доразведываются).

Череватый отметил, что там наши Герои успешно "минусуют" вражескую бронетехнику, в частности Т-72 и Т-90.

В рядах российской группировки на временно оккупированной части Луганщины находятся воздушно-десантные войска ВС РФ, бригады так называемого корпуса "ЛНР", а также механизированные танковые подразделения противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области нет прорывов со стороны российских войск, хотя они каждый день пытаются найти слабый участок в украинской обороне.

– На Сватовском направлении войска РФ понесут большие потери. Кроме того, что воины ВСУ уничтожают там технику врага, недавно под Сватовом исчез командир полка оккупантов.

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