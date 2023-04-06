''Обнаружили, обездвижили, добили'': украинские военные эффектно уничтожили ''лучший'' российский танк Т-90М ''Прорыв''. Видео

Украинские воины уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". Распиаренную пропагандой РФ гордость российского военпрома ликвидировали на направлении Сватово – Кременная противотанкисты 87-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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Защитники обнаружили цель, остановили ее, а затем добили сбросами с дронов. Видео феерической ликвидации "лучшего" российского танка появилось на странице бригады в Facebook (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Противотанкисты 87-го дивизиона 45-й ОАБр уничтожили Т-90 "Прорыв". Сватово –Кременная. Обнаружили цель, обездвижили, а затем добили", – описали события на видео защитники.

На опубликованных кадрах видно, как противотанкисты наносят удар по обнаруженному ранее российскому Т-90. Через несколько секунд воины фиксируют попадание, в результате которого бронетехника была повреждена, а российский экипаж сбежал.

Дальше в дело вступили дроны. С помощью нескольких сбросов с БПЛА украинские воины подожгли танк и в конце концов превратили его в груду металлолома.

Напомним, утром 6 апреля в Генштабе сообщили, что ВСУ ликвидировали за сутки 390 оккупантов и сбили вертолет врага. Безвозвратные потери России в войне против Украины составили 176 630 военнослужащих.

Также сообщалось, что в ожесточенных боях на Лиманском и Купянском направлениях в течение суток 5 апреля произошло пять боестолкновений, в ходе которых Россия потеряла 28 своих солдат.

Кроме того, 62 российских захватчика стали "трехсотыми". Также украинские военные уничтожили вертолет К-52 армии РФ, самоходный миномет "Тюльпан", танк Т-72 и боевую машину десанта.