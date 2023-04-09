Бои за Бахмут продолжаются, атаки врага не имеют успеха – Генштаб

Российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Бахмутском направлении. Путинские вояки не оставляют попыток взять районный центр под полный контроль.

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Кроме того, за прошедшие сутки россияне безуспешно вели наступление на Богдановку. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook 9 апреля.

Как отметили военные, на указанном участке фронта подразделения Сил обороны отразили около 10 атак противника. Между тем, ряд населенных пунктов региона оказался под вражеским огнем, в частности: Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

В американском Институте изучения войны также подтвердили, что оккупанты 8 апреля продолжали наступление на Бахмут. В то же время в Twitter ISW указали, что противостояние между ЧВК "Вагнер" и регулярными ВС РФ в борьбе за ответственность за тактические успехи в Бахмуте усиливается.

Напомним: в Минобороны Украины накануне сообщили, что в Бахмуте россияне используют и теряют своих наиболее профессиональных бойцов. Речь идет не только о "вагнеровцах", но и о спецназовцах и десантно-штурмовых отрядах.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что враг применяет максимум усилий, поэтому с нашей стороны требуются соответствующие оборонные меры и оперативные решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ситуация в Бахмуте усложняется, поскольку государство-террорист Россия сосредоточила все свои усилия на его захвате. Однако украинские военные контролируют ситуацию в городе;

– тем временем оккупанты несут огромные потери во время штурмов Бахмута. Вражеские окопы, вырытые вблизи города, усеяны телами захватчиков.

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