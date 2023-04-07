''Ситуация становится сложной'': Череватый рассказал о ходе боев за Бахмут и назвал главные задачи ВСУ

Ситуация в Бахмуте в Донецкой области усложняется, поскольку государство-террорист Россия сосредоточила все свои усилия на его захвате. Однако украинские военные контролируют ситуацию в городе.

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Об этом в комментарии Reuters рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что оккупанты "кое-где достигли тактических успехов, но в итоге заплатили высокую цену".

Также, по словам спикера, все решения украинского командования принимаются с целью не дать врагу прорвать нашу оборону, нанести ему максимальный ущерб и сохранить личный состав.

Напомним: разведка Великобритании сообщила, что в последние дни оккупационные войска РФ возобновили определенный импульс в попытке захватить город Бахмут Донецкой области. Хотя с конца марта этого года их общее продвижение на украинском фронте в значительной степени остановилось.

"Ключевой путь поставки Украины – трасса 0506 к западу от города – вероятно, находится под серьезной угрозой", – предположили британские разведчики.

Накануне в Министерстве обороны объяснили, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что оперативные решения на фронте, в том числе и на Бахмутском направлении, принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты в Бахмуте попытались взять в окружение украинских пограничников. Однако защитники города дали мощный отпор оккупантам и нанесли им значительные потери;

– украинские военнослужащие продолжают уничтожать российскую оккупационную армию на Бахмутском направлении. С помощью аэроразведки защитники страны наносят точечные удары по позициям врага.

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