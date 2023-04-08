Минобороны: в Бахмуте несут потери самые профессиональные подразделения войск РФ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке нашей страны, который остается эпицентром активных боев. В частности, высокую интенсивность действий враг демонстрирует в Бахмуте на Донетчине.

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Там россияне используют и теряют своих самых профессиональных бойцов. Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале.

"В боях за Бахмут враг задействует самые профессиональные свои подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем они несут значительные потери", – отметила она.

В Минобороны добавили, что в Бахмуте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои с захватчиками. Военные РФ и наемники ЧВК "Вагнер" пытаются наступать и не оставляют попыток взять Бахмут под свой контроль.

"Враг применяет максимум усилий. Это требует соответствующих оборонных мер с нашей стороны и оперативных решений", – говорит Маляр.

Она рассказала и о ситуации на других направлениях востока страны. Наступление "второй армии мира" продолжается на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои, кроме Бахмута, сейчас продолжаются за Марьинку.

В течение текущих суток на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступательные действия противника были безуспешными – Силы обороны Украины не дают россиянам возможности продвигаться и достигать своих целей.

"Сейчас ситуация контролируемая. Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно. Решения по ситуации принимаются 24/7", – резюмировали в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Генштабе рассказали, что российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время из-за значительных потерь в РФ проводят досрочные выпуски военных.

– Воины-артиллеристы Вооруженных сил Украины продемонстрировали очередной мощный удар по врагу под Бахмутом. В результате были уничтожены БМП и полевой склад боеприпасов оккупантов.

– В Бахмуте Донецкой области спецназовцы СБУ показали, как уничтожают и берут в плен захватчиков.

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