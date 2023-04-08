''Убираем мусор к Пасхе'': спецназовцы СБУ показали, как уничтожают российских захватчиков в Бахмуте. Видео

Спецназовцы Службы безопасности продолжают очищать украинскую землю от российских оккупантов. В Бахмуте Донецкой области защитники страны показали, как уничтожают и берут в плен захватчиков.

Видео дня

В Службе безопасности отметили, что таким образом спецназовцы убирают мусор к Пасхе с украинской земли. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитники Украины показали видеонарезку с кадрами уничтожения российской оккупационной армии в Бахмуте. Спецназовцы ликвидируют врага с помощью минометов, стрелкового оружия и гранатометов. Также по позициям захватчиков прилетают ударные БПЛА.

"Спецназовцы Службы безопасности приобщаются к всеукраинской субботней толоке – убираем мусор с нашей прекрасной земли! С чистыми намерениями и сильным духом готовимся к Пасхе! Работаем вместе до полной Победы!", – отметили в СБУ.

Напомним, военно-политическое руководство государства-террориста России по-прежнему ставит цель захватить полностью Донецкую и Луганскую области. В начале 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин поставил командованию армии РФ задачу выйти на административные границы этих регионов до конца марта.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска несут огромные потери во время попыток штурма Бахмута. Вражеские окопы, вырытые вблизи города, усеяны телами захватчиков.

По данным военной разведки Великобритании, войска РФ возобновили темп наступления и продвинулись в Бахмуте, ключевая для ВСУ "дорога жизни" – под угрозой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ВСУ заявили, что ситуация в Бахмуте усложняется, однако наши военные контролируют ситуацию в городе;

– Российская армия пытается продвигаться вперед на линии фронта в Донецкой области между Авдеевкой и Марьинкой. Там противник несет большие потери, но все равно не прекращает атак;

– Ситуация в Бахмуте Донецкой области усложняется, поскольку государство-террорист Россия сосредоточила все свои усилия на его захвате. Однако украинские военные контролируют ситуацию в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!