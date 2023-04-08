Наступление оккупантов захлебнулось: NYT на картах показала провал планов Кремля по захвату Украины

Военно-политическое руководство государства-террориста России по-прежнему ставить цель захватить полностью Донецкую и Луганскую области. В начале 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин поставил командованию армии РФ задачу выйти на административные границы этих регионов до конца марта.

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Благодаря грамотной и самоотверженной обороне украинских воинов мечты главного военного преступника России остались недостижимыми, тем не менее ценой огромнейших потерь агрессор смог захватить лишь несколько небольших населенных пунктов. Об этом говорится в аналитике The New York Times.

Еще в конце 2022 года в информационном пространстве анонсировалось крупное наступление российских войск на востоке Украины. Враг действительно готовился и перебрасывал в район боевых действий огромное количество техники и личного состава. В результате оккупанты зачастую становились пушечным мясом, что приводило к потере около 1 тыс. российских солдат ежедневно.

Несмотря на то, что Кремль надеялся во время зимнего наступления выйти на административные границы Донецкой области, оккупантам удалось захватить только три населенных пункта – Красная Гора, Курдюмовка и Соледар.

В Бахмуте по-прежнему продолжаются ожесточенные бои. Россияне бросают на штурм города огромные силы, но в итоге лишь увеличивают статистику своих потерь. Более того, аналитики подчеркнули, что в Донецкой области есть еще десятки населенных пунктов, некоторые из которых намного больше Бахмута, и они остаются недостижимой целью российских войск.

Эксперты констатируют, что успех России на востоке Украины кажется все более маловероятным. Независимо от исхода ожесточенной битвы за Бахмут, неспособность Москвы закрепиться на Донбассе показывает, как мало ей удалось добиться в наступлении.

В NYT подчеркнули, что благодаря частичной мобилизации государство-террорист смогло решить проблему недоукомплектования подразделений, но даже с большим количеством войск и огневой мощью России удалось лишь незначительно продвинуться вперед. Агрессор столкнулся с хорошо подготовленными украинскими позициями и с сильно укрепленными линиями обороны.

Напомним, диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска несут огромные потери во время попыток штурма Бахмута. Вражеские окопы, вырытые вблизи города, усеяны телами захватчиков.

По данным военной разведки Великобритании, войска РФ возобновили темп наступления и продвинулись в Бахмуте, ключевая для ВСУ "дорога жизни" – под угрозой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ВСУ заявили, что ситуация в Бахмуте усложняется, однако наши военные контролируют ситуацию в городе;

– Российская армия пытается продвигаться вперед на линии фронта в Донецкой области между Авдеевкой и Марьинкой. Там противник несет большие потери, но все равно не прекращает атак;

– Ситуация в Бахмуте Донецкой области усложняется, поскольку государство-террорист Россия сосредоточила все свои усилия на его захвате. Однако украинские военные контролируют ситуацию в городе.

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