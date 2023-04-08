"Видим врага как на ладони": украинские артиллеристы уничтожили БМП и полевой склад БК захватчиков под Бахмутом. Видео
Воины-артиллеристы Вооруженных сил Украины продемонстрировали очередной мощный удар по врагу под Бахмутом. В результате была уничтожена БМП и полевой склад боеприпасов оккупантов.
Поражение захватчикам нанесли защитники из 45-й отдельной артиллерийской бригады. На странице подразделения в Facebook было опубликовано яркое видео ударов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"45 оабр. Минус БМП и полевой состав БК. Бахмутское направление! Видим врага как на ладони", – заявили артиллеристы.
Видео защитников зафиксировало удар по вражеской БМП, которая подвозила БК на позиции оккупантов.
Также воины ВСУ прицельно поразили полевой склад боеприпасов противника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба ВСУ, за сутки 7 апреля защитники Украины ликвидировали около 570 оккупантов. В целом с начала вторжения были обезврежены 177 тыс. 680 военных РФ.
– На 409-е сутки войны оккупанты продолжают штурм Бахмута. Украинские войска отбили около 20 атак врага на этом участке фронта.
– ВСУ устроили мощную "бавовну" на юге. Защитники уничтожили наблюдательный пункт, технику и живую силу противника.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!