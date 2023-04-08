ВСУ ликвидировали еще 570 оккупантов и ''приземлили'' российский самолет: данные Генштаба

Подразделения Сил обороны Украины во время боев на фронте 7 апреля ликвидировали 570 военнослужащих ВС РФ. В общем за полные 408 дней войны защитники отправили в ряды "двухсотых" 177 680 оккупантов.

Видео дня

Накануне также пополнился список уничтоженной техники захватчиков, в том числе был сбит их самолет. Обновленные данные о потерях врага обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава российской армии, украинские воины "демилитаризовали" еще пять ее артиллерийских систем (всего 2727), четыре боевых бронированных машины (7020), три танка (3636).

Было уничтожено 12 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5599), одно средство ПВО (282). Бойцы ВСУ сбили еще один российский самолет (всех 307) и семь БПЛА оперативно-тактического уровня (2298).

С начала вторжения оккупационные войска страны-агрессора потеряли на украинской земле и в небе 911 крылатых ракет, 533 РСЗО, 304 единицы спецтехники, 292 вертолета, 18 кораблей/катеров.

В сводке украинского Генштаба на утро 8 апреля отмечается, что накануне в районе Марьинки защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 "Грач". Также враг потерял семь БПЛА: три типа "Орлан", три – "Ланцет" и один "Мерлин". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы и уничтожили склад боеприпасов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Сил обороны устроили оккупантам мощную "бавовну" на юге. Защитники отминусовали наблюдательный пункт, технику и живую силу врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!