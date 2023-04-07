Минус наблюдательный пункт, техника и живая сила: ВСУ устроили оккупантам мощную ''бавовну'' на юге

На юге Украины Силы обороны нашего государства в течение 6 апреля нанесли российским оккупантам большие потери. Защитники Украины "отминусовали" живую силу врага, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную гаубицу "Мста-С".

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Кроме того, украинскими воинами были уничтожены два автомобиля окупантов и три беспилотника-разведчика "Мавик-3". Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативного командования "Юг".

Кроме того, на одном из островов был уничтожен наблюдательный пункт вражеской армии России. Еще 13 российских военных были ликвидированы.

В ОК "Юг также отметили, что корабельная группировка врага в Черном море состоит из девяти кораблей, маневрирующих у юго-восточного побережья Крыма. Из-за шторма все ракетоносители оккупантов заведены в пункты базирования.

Как отмечается, военные государства-агрессора продолжают терроризировать мирное население юга Украины, они атакуют прифронтовые территории управляемыми авиабомбами и бросают взрывчатку разведывательными дронами. На отдельных направлениях остается и работа вражеской артиллерии.

Отметим, что, по данным Генерального штаба, оккупационная армия РФ на войне против Украины 6 апреля потеряла еще 480 военных и несколько ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 177 110.

Кроме сотен захватчиков, украинские воины уничтожили еще восемь артиллерийских систем (всего 2722), три боевых бронированных машин (7016), два танка (3633), одну РСЗО (533) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на юге существенно потеснили российских оккупантов на Кинбурнской косе. Изредка они выходят туда, чтобы обозначить свое присутствие и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, однако стойкое пребывание врага на указанной территории не фиксируется.

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