За Бахмут идут жестокие бои, враг пытается взять город под полный контроль: в Генштабе рассказали о самых горячих участках фронта

Защитники Украины за последние сутки отбили более 60 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно на этих участках враг пытается наступать, при этом одни из самых ожесточенных боев идут за Бахмут.

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Захватчики пытаются взять этот город на Донетчине под полный контроль, ведя безуспешные штурмы вокруг. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 8 апреля – 409-е сутки полномасштабной войны.

Накануне войска РФ нанесли два ракетных и 35 авиаударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших воздушных атак от страны-агрессора продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружена. Он продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Белгородской и Курской областей РФ. В приграничье второй продолжает инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки ВС РФ обстреляли н. п. Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Заруцкое – Сумской; Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караическое, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлынск – Харьковской.

На Купянском направлении российским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия южнее Кременной, в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Обстреляли Новоселовское, Макеевку, Невское, Кузьмино, Диброву, Белогоровку на Луганщине, а также Торское, Заречное, Спорное, Берестовое на Донетчине.

На Бахмутском направлении российская армия продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. В течение суток она провела безуспешные наступления восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны отбили около 20 атак врага на этом участке фронта. От обстрелов агрессора пострадали более 25 населенных пунктов возле линии боевого столкновения, в частности, Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

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