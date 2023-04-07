HIMARS не жалеют: в Z-пабликах жалуются на удары по российской ПВО в преддверии контрнаступления ВСУ

Российские оккупанты жалуются, что Вооруженные силы Украины высокоточным оружием "выпиливают" их средства противовоздушной обороны "в преддверии наступления". По словам захватчиков, украинские защитники для таких ударов не жалеют снарядов к РСЗО HIMARS.

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Об этом написал сепаратист Владимир Грубник в своем Telegram-канале. Он заявил, что располагает информацией "с мест".

"В преддверии наступления (ВСУ. – Ред.) выпиливают наше ПВО высокоточным оружием. "Хаймарсов" не жалеют. Свои БПЛА самолетного типа часто используют как наживку и провокацию. Могут себе это позволить", – пожаловался сепаратист.

Он заявил, что "по сути, это борьба за небо, за разведку и за оперативность информации для часа Х".

По словам Грубника, он написал пост "по просьбе, кровью и гневом" "братьев из ПВО", которые "осознают важность проблемы и ее тенденции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ могут начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года по нескольким направлениям.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ, вероятно, начнется в ближайшие недели. Решение об освобождении Крыма должны принимать власти в Киеве, отметил он.

– Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "день Х" для российской армии наступит уже в мае 2023 года.

– В Белом доме заверили, что НАТО планирует обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления ВСУ.