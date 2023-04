Оккупанты продвинулись в Бахмуте, но понесли большие потери: силы ЧВК ''Вагнер'' истощены, РФ перебрасывает подкрепление – ISW

Российские войска продвинулись в Бахмуте и на его окрестностях, но понесли большие потери. Силы ЧВК "Вагнер" на этом направлении истощены, поэтому командование РФ вынуждено перебрасывать туда подкрепление.

Видео дня

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 10 апреля. Как отмечается, 9 и 10 апреля российские силы продолжали завоевывать территории в Бахмуте.

На кадрах с геолокацией за эти даты видно, что российские войска незначительно продвигались к северо-западу от Хромово (2 км к западу от Бахмута), к юго-западу от Бахмута и к северу от села Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута), отмечают аналитики.

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил 9 апреля, что российские воздушно-десантные войска стали появляться в Бахмуте, вероятно, не для усиления, а доукомплектования оккупантов.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил 10 апреля, что ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российскому военному командованию пришлось направить в Бахмут подразделения спецназа и ВДВ.

Российские пропагандисты утверждали, что 9 и 10 апреля оккупанты продвигались на северо-западе Бахмута и в центре Бахмута у железной дороги, а также на юге.

При этом глава террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что посетил Бахмут и наградил вагнеровцев.

По данным Генерального штаба ВСУ, защитники Украины отразили атаки наземных войск РФ в Бахмуте и в районе Богдановки и Хромово.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 апреля в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны за последние сутки отразили 52 атаки врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там оккупанты сосредотачивают основные наступательные действия. В Бахмуте продолжаются бои.

– Украинский воин, который уже четыре месяца участвует в обороне Бахмута, рассказал о боях в городе. По его словам, задачу нашим военным усложняют погода, количественное превосходство врага и плотность застройки, однако защитники Украины не сдаются и продолжают борьбу.