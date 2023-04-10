Террорист Пушилин заявил о визите в Бахмут и похвастался ''кадрами из города'': одна деталь смутила даже россиян. Видео

Гауляйтер российского анклава "ДНР", террорист Денис Пушилин заявил, что приехал в Бахмут Донецкой области, за который в течении многих месяцев идут кровопролитные бои. На видео, где за спиной преступника виднеются руины зданий, он взялся рассказывать о том, что оккупанты "освобождают Артемовск".

Видео дня

Кадры якобы из Бахмута Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале. То, во что превратили украинский населенный пункт "освободители", смутило даже россиян.

Пушилин на видео уверил, что якобы находится в Бахмуте.

"Ну что, уважаемые друзья, вот он, наш Артемовск. Освобождается "вагнерами". Противник не жалеет ни город, ни своих... Ну... Гонят в мясорубку... Ну а наши подразделения продолжают освобождать русские земли", – выдал террорист, пообещав "более подробное видео чуть позже".

При этом комментаторы в одном из популярных российских пабликов не очень поверили в то, что Пушилин записывал видео именно в Бахмуте.

"В это никто не верит", "Какой Артёмовск, чепушило", "Пушилин в декабре 80% Марьинки освободил и тут "почти" Бахмут любит смотрю преувеличивать и спешить", – пишут комментаторы.

При этом кадры украинского города после прихода "освободителей" смутили даже россиян.

"Пока Зеленский отправлял туда лучших бойцов на убой, то наши парни успешно их перемалывали. Скоро город будет полностью освобожден", – написал один из комментаторов.

И тут же получил ответ: "Точно освобожден? По видео видно, что большая часть просто уничтожена".

"Это в принципе не важно....даже одной жизни не стоит любое село или город....нет на этом свете ничего ценней чем жизнь человека", "Какие жители? глянь видео на задний фон, "освобождённый" город профессионально проведённой спецоперации, видишь там жителей?", "Зачем уничтожение городов называть освобождением?", "Пейзажи "вдохновляют" на дальнейшее освобождение... Как Попасная - нет смысла отстраивать?!", "Подскажите, а Попасная до сих пор в руинах лежит? Уже год прошёл, после того как этот город заняли, его хоть отстраивать начали?" – пишут в комментариях.

Нашлись среди комментаторов и те, кто заподозрил, что кадры из "освобожденных" оккупантами населенных пунктов Донбасса сведут к нулю количество все еще ждущих прихода России в других городах Украины. Также отдельные подписчики провели параллели с нацистами во время Второй мировой войны, после прихода которых на украинскую землю многие города Украины выглядели лучше, чем после "освобождения" российскими оккупантами.

Также некоторых комментаторов рассмешило упорное использование местными предателями-террористами советского названия Бахмута – Артемовск.

"Царское российское исконное название Бахмут. Но тем, кто историю не учил, пущай будет Артемовск )) Давайте еще Питер в Ленинград переименуем", – заявил один из подписчиков.

Тем временем, пока террорист Пушилин только кормит свою "паству" обещаниями показать "более подробное видео", за него это сделал украинский блогер Владимир Золкин. На опубликованных им кадрах видно: "освободители" превратили некогда уютный город в руины.

"Таков теперь Бахмут. Как вам "освобождение", ждуны?" – обратился Золкин к коллаборантам, живущим в Украине, но поддерживающим государство-агрессора.

"Поскольку Путин боится приехать на линию фронта, в Бахмут отправили марионетку Пушилина. Все ради того, чтобы рассказать, как "вторая армия мира", приложив максимальные усилия, не может почти полгода оккупировать Бахмут. Ждем подобное Марьинке. Где та же "вторая армия мира" уже 9 лет не может оккупировать населенный пункт. Единственное, что действительно удается россиянам – все превращать в руины", – прокомментировал увиденное советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, ранее лейтенант из батальона "Волки Да Винчи" рассказал о боях за Бахмут и огромных потерях РФ. По его словам, трупы ликвидированных оккупантов устилают подступы к городу и городские кварталы "в несколько слоев".

Также сообщалось, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, отвечающий за оборону на востоке Украины, посетил самые горячие участки фронта. Он отметил, что в Бахмуте РФ перешла к "сирийской тактике" и оставляет после себя выжженную землю.