Оккупанты перешли к ''сирийской тактике'': Сырский посетил самые горячие участки фронта и рассказал о ходе боев за Бахмут

Бои за Бахмут на Донетчине сегодня носят жесткий характер с обеих сторон. Враг привлек спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения и перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

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Об этом по результатам очередной поездки на передовую сообщил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, отметили в Telegram Сухопутных войск. Он подчеркнул, что россияне перебросили подкрепление на указанное направление, поскольку Силы обороны своими действиями истощили вагнеровцев.

Теперь, заметил командующий, государство-террорист уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.

"Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", – сообщил Сырский.

Как отметили в Сухопутных войсках, генерал-полковник заслушал командиров воинских частей и группировок по ходу обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения, а также на месте принял оперативные решения и поставил задачи.

Кроме того, Сырский встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-Штурмовых войск, Территориальной обороны и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

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