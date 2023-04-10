Сплошные руины: появилось новое видео из Бахмута, где 9-й месяц продолжаются адские бои

В сети показали новое видео из несокрушимого города Бахмут в Донецкой области, которое украинские воины уже больше 9 месяцев не отдают в руки россиян. На кадрах видно, что российские захватчики превратили населенный пункт в руины.

Видео дня

Видеозапись опубликовал на своем канале в Telegram украинский журналист Денис Казанский. Он был снят одним из героических украинских бойцов, мужественно держащих город (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бахмут. Город уничтожен так называемыми "освободителями". А какие-то сумасшедшие каннибалы реально верят, что это "помощь людям Донбасса", – написал журналист.

В городе вообще нет целых зданий. Многоэтажки все обожжены, разрушены или полностью уничтожены, земля засыпана сваленными деревьями и частями зданий. Видео из несокрушимого города-крепости Бахмута напоминает кадры из фильмов-катастроф.

"Вот вам Бахмут.. Что эти с*ки наделали... "Освободители"..У меня просто нет слов", – говорит военный.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ накануне сообщили, что российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Бахмутском направлении. Путинские воины не оставляют попыток взять районный центр под полный контроль, однако успеха не имеют.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне безуспешно вели наступление на Богдановку.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ситуация в Бахмуте усложняется, поскольку Россия сосредоточила все свои усилия на его захвате. Однако украинские военные контролируют ситуацию в городе. Между тем оккупанты несут огромные потери во время штурмов Бахмута. Вражеские окопы, вырытые вблизи города, усеяны телами захватчиков.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины из 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали бой с российскими захватчиками в районе Бахмута. На этом участке позиции защитников Украины и российских оккупантов разделяет только узкая лесополоса.

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