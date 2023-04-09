''Не я бью, верба бьет!'' Украинские танкисты разбили врага, подошедшего ''на расстояние вытянутой руки''. Видео

Украинские воины из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали бой с российскими захватчиками в районе Бахмута. На этом отрезке позиции защитников Украины и российских оккупантов разделяет только узкая лесополоса.

Видео дня

В ходе боя работал танк. Видео боя опубликовано на странице бригады в Facebook (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не я бью, верба бьет! Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших Героев разделяет лесополоса. На поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников. Они бесстрашно борются за каждый метр украинской земли. Помним об этом!" – указано в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как на помощь украинским пехотинцам под Бахмутом несется танк бригады. Добравшись до позиций защитников, он начал методично отрабатывать по врагу в лесополосе, откуда захватчики вели огонь по бойцам 92 ОМБр. Отработав, танк уезжает.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили на оккупированной части Запорожской области 15 баз оккупантов. "Демилитаризация" осуществлялась в течение двух недель. По словам мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, семь уничтоженных баз размещались именно в этом городе.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили наблюдательный пост и полевой пункт боеснабжения оккупантов на юге нашего государства.