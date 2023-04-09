ВСУ демилитаризовали наблюдательный пост и полевой пункт боеснабжения оккупантов – ОК ''Юг''

Защитники украинского юга уничтожили наблюдательный пост российских оккупантов на левом берегу и полевой пункт боеснабжения на островах. Отличную работу проделали ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в Facebook Оперативного командования "Юг". Отмечается, что благодаря прицельным ударам украинских бойцов ликвидированы 12 солдат армии оккупанта, а также превращены в металлолом 7 единиц вооружения и техники, в частности: 2 самоходных артустановки, 2 станции радиоэлектронной борьбы, беспилотный разведчик "Supercam" и 2 автомобиля.

Напомним, всего за минувшие сутки, согласно данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины ликвидировали еще 470 военнослужащих государства-агрессора России. Так, количество потерь в живой силе вражеской армии с начала полномасштабного вторжения достигло уже 178 150 оккупантов. Кроме того, утилизированы десятки вражеской техники.

Также защитники Украины показали точный удар по вражеской живой силе в Донецкой области. оккупанты пытались скрыться, но у них ничего не получилось. Прицельный удар по месту, которое оккупанты хотели сделать своим укрытием, нанесли артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 апреля украинские бойцы уничтожили очередной российский беспилотник. Силы ПВО приземлили вражескую "птичку" на Николаевщине;

– украинские морпехи нанесли потери врагу под Авдеевкой. На опубликованном видео можно увидеть совместную работу бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и 503-го отдельного батальона морской пехоты.

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